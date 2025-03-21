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США согласились на исключение из санкций для Венгрии по оплате газа из России

Сийярто: США согласились сделать исключение для Венгрии для оплаты газа из РФ
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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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США согласились сделать исключение из санкций для Венгрии, касающихся оплаты поставок российского газа. Об этом 21 марта на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что это решение важное для обеспечения энергетической безопасности Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии также отметил, что гарантии для Украины следует рассматривать после подписания соглашений и переговорных процессов по урегулированию ситуации.

«Всё должно быть поэтапно», — заключил министр.

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Ранее в этот день сообщалось, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) может быть передан под управление США, чтобы Германия могла получать по нему газ из России. Отмечается, что для реализации такого варианта антироссийские санкции должны быть сняты не только американской, но и европейской стороной.

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