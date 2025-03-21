США согласились на исключение из санкций для Венгрии по оплате газа из России
США согласились сделать исключение из санкций для Венгрии, касающихся оплаты поставок российского газа. Об этом 21 марта на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — сказал он.
Сийярто подчеркнул, что это решение важное для обеспечения энергетической безопасности Венгрии.
Министр иностранных дел Венгрии также отметил, что гарантии для Украины следует рассматривать после подписания соглашений и переговорных процессов по урегулированию ситуации.
«Всё должно быть поэтапно», — заключил министр.
Ранее в этот день сообщалось, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) может быть передан под управление США, чтобы Германия могла получать по нему газ из России. Отмечается, что для реализации такого варианта антироссийские санкции должны быть сняты не только американской, но и европейской стороной.