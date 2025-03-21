В Москве прошли «Инклюзивные старты»

В Москве 21 марта на базе спортивного комплекса «Янтарь» состоялись спортивные состязания «Инклюзивные старты», участники которых, дети с синдромом Дауна, на своем примере доказали, что даже самый сложный диагноз не приговор.

Участниками стартов стали около 300 человек, среди них — юные спортсмены, родители, тренеры и наставники из 13 регионов России. Для детей были организованы заплывы на разные дистанции. Самые сложные они могли пройти с поддержкой родителей. Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер отметила, что подобные турниры не только укрепляют здоровье, но и объединяют семьи.

«Основная цель команды Специальной Олимпиады России — это поддержка и проявление огромного уважения к родителям, в чьих семьях растут и воспитываются детишки с синдромом Дауна. Сражаются на равных условиях друг с другом, участвуют в соревнованиях, тренируются. Родители гордятся», — сказала Слуцкер.

17 февраля организаторы автомобильного фестиваля «GARAGE FEST Игора Драйв» в Ленинградской области, который в 2025 году пройдет в четвертый раз, сообщили, что мероприятие запланировано на 26–27 июля. В первый день состоится гонка на выносливость «REC Игора Драйв 4 часа», а также квалификационные заезды пятого этапа межрегионального чемпионата по дрифту RDS Open. В воскресенье, 27 июля, пройдут заезды на выбывание RDS Open.