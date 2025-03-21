Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков назвал Лаврова гордостью России
Общество
В Харьковской области ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи FPV-дроном
Мир
В ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас из-за ее плана по Украине
Мир
Французский регулятор постановил запретить вещание Пятого канала и СТС в стране
Общество
Гражданина Грузии заочно приговорили к 23 годам за обучение наемников ВСУ
Общество
Правкомиссия утвердила вариант подъема частей танкеров в Керченском проливе
Армия
ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях
Мир
Бортников заявил о готовности РФ реагировать на вызовы безопасности совместно с КНР
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о тестировании в СИЗО Москвы новых средств блокировки связи
Мир
Маск пригрозил судом «сливающим фейки NYT» сотрудникам Пентагона
Мир
Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек
Общество
В Москве прощаются с Бедросом Киркоровым
Мир
Шойгу сообщил Ким Чен Ыну о внимании Путина ко всем договоренностям с КНДР
Общество
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность трех криптоферм
Мир
Трамп подписал указ о ликвидации минобразования США в окружении школьников
Общество
Синоптик посоветовал московским автомобилистам менять резину после 25 марта
Армия
ВКС России сбили в воздушном бою украинский МиГ-29

В рамках МАФ состоится торжественное мероприятие

0
EN
Фото: Росконгресс
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

26 марта на Центральном стадионе профсоюзов города Мурманска состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 90-му Празднику Севера и 65-му Празднику Севера учащихся. Оно является частью спортивной программы VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдет 26–27 марта под девизом «На Севере — жить!». Организатор Форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

«Полярная Олимпиада — это сердце и душа Севера, символ стойкости, единства и непреклонной силы духа. Даже в самые трудные времена, в годы Великой Отечественной войны, ее не останавливали — спортсмены уходили на фронт прямо со стартов, вписывая в историю региона не только рекорды, но и подвиги. В честь юбилея мы подготовили масштабный праздник — дань памяти героям прошлого, поддержка тех, кто сегодня прославляет Север, и яркий символ будущих побед. Это не просто спортивное событие, это наша история, наша гордость и наше вдохновение. Полярная олимпиада ярко зажжет свой юбилейный огонь!» — анонсировал мероприятие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Программа будет включать три смысловых эпизода, символизирующих прошлое, настоящее и будущее Праздника Севера. Ее цель — показать богатые спортивные традиции региона. Жители и гости увидят фрагменты прошедших церемоний, поприветствуют ветеранов спорта и участников 2025 года, а также с помощью искусственного интеллекта заглянут в завтрашний день.

Этническое фьюжн-шоу и фолк-музыка отправят зрителя во времена, когда жители встречали приход весны большим праздником, который впоследствии и лег в основу современной Полярной олимпиады, познакомят с историей многонациональной России и традициями коренных народов Севера. В эпизоде, посвященном настоящему, гости увидят героев наших дней, участников 90-го Праздника Севера, а также парад видов спорта. В третьей части программы зрителям продемонстрируют экипировку спортсменов будущего, сгенерированную нейросетью. Сопровождать показ будет футуристическое неоновое шоу.

Кульминацией праздника по традиции станет зажжение огня Полярной олимпиады. Также гости познакомятся с фиджитал-спортом, увидят экстремальное выступление райдеров мотофристайла и яркое флаговое шоу. Начало программы в 20:00. Вход на стадион будет открыт с 19:00.

Церемония закрытия Полярной олимпиады состоится 12 апреля. Как и в минувшие годы, она традиционно объединит всех участников соревнований.

Для работы на торжественном мероприятии 26 марта открыта аккредитация СМИ. Заявки принимаются до 24 марта включительно. Форма доступна по ссылке. Обращаем внимание, что представителям СМИ, аккредитованным для работы на VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», регистрация на мероприятие не требуется.

VI Международный арктический форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии — на сайте forumarctica.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025