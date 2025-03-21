Умер экс-гитарист групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов

В Санкт-Петербурге умер 57-летний гитарист Олег Баранов, который играл в составе рок-коллективов S.P.O.R.T., Tequilajazzz и «Бондзинский». Об этом сообщила группа S.P.O.R.T. в соцсети «ВКонтакте».

«Ушел наш Олег. Безмерно скорбим», — говорится в публикации от 20 марта.

Причину смерти музыканта не сообщили, уточняет «Газета.Ru».

Гитарист также занимался продюсированием молодых музыкантов. Кроме того, он устраивал региональные соревнования по игре Guitar Hero.

Коллектив S.P.O.R.T. обрел популярность благодаря композициям, которые напоминают философские монологи в речитативе. Музыканты группы пять раз принимали участие в фестивале «Нашествие».

В свою очередь, группа Tequilajazzz исполняет альтернативный рок и джаз-рок. Коллектив стал особо известен после таких наиболее значимых работ, как «Вирус» и «Целлулоид». В 2010 году было объявлено о расформировании группы, однако в 2015 они снова начали выступать.