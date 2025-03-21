Ведущие к аэропорту Хитроу дороги перекрыты после взрыва на электроподстанции

Дороги, ведущие к аэропорту Хитроу в Лондоне, перекрыты после взрыва на электроподстанции. «Известия» в пятницу, 21 марта, показали кадры с места событий.

В настоящее время место происшествия оцеплено полицией. Пассажиров не пускают в терминалы. Сотрудники аэропорта рекомендуют людям обращаться к авиакомпаниям для получения информации о временном размещении и компенсациях.

Уточняется, что пассажиропоток Хитроу составляет 230 тыс. человек в день, а самолеты взлетают и приземляются каждые 45 секунд.

Взрыв на подстанции произошел ранее в этот день, в результате чего в аэропорту Хитроу отключили электричество. В связи с этим воздушная гавань была закрыта до полуночи 21 марта. Пожарные продолжают борьбу с огнем.

Кроме того, стало известно, что воздушная гавань серьезно пострадала после взрыва и пожара на электроподстанции. Сотрудники аэропорта и пассажиры столкнулись с затемненными зонами, ограниченным обслуживанием и задержками в пунктах регистрации и обработки багажа.