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Можно ли дарить крестик или икону другому человеку на праздник

Россиянам рассказали, можно ли дарить иконы и крестики на праздники
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Издревле люди верили, что кресты и иконы с образом святых защищают от соблазнов и болезней, помогают в принятии верных решений и спасают в трудных ситуациях. Но можно ли дарить крестики и иконы, какой повод считается уместным для такого презента и какие суеверия существуют в народе на этот счет, рассказывают «Известия».

Можно ли дарить крестик — мнение церкви, народные приметы

Традиция дарить крестики на какие-либо праздники существует давно и означает пожелание Божьего благословения. Поэтому церковь не видит ничего зазорного в том, чтобы подарить, например, нательный крестик. Более того, с давних времен это святая обязанность крестного отца.

Крестики дарят при крещении ребенка. Также преподносить кресты, иконы и другие религиозные атрибуты в качестве подарка принято людям, имеющим духовный сан, и всем другим верующим. Главное, чтобы подарок исходил от чистого сердца и предназначался для христианина. Иноверцам православные кресты не дарят. Так же как их не выбирают в качестве подарка для людей, далеких от христианской веры.

При этом священнослужители подчеркивают, что крест — не ювелирное украшение и не магический оберег. Поэтому в его излишнем украшательстве нет никакого смысла. Носить же его нужно близко к сердцу, под одеждой и отдельно от других изделий, в том числе подвесок и ладанок.

В народе же существует поверье, что принимать крестики в дар от других людей — плохая примета. Особенно если прежде крестик принадлежал тяжелобольному или умершему человеку. Считается, что таким образом к новому владельцу перейдут все тяготы.

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Подобные представления не имеют ничего общего с верой. Еще святитель Иоанн Златоуст говорил: «Крестом всё враждебное нам низложено и попрано». Тем самым он подтвердил, что крестик — это святыня, которая защищает и оберегает, а не причиняет зло.

Однако в качестве подарка всё же лучше выбирать новые и освященные крестики, если речь не идет о родовой реликвии. Приобрести их можно в любом храме, монастырской лавке или в ювелирном магазине, но в этом случае их нужно предварительно освятить.

Можно ли преподнести в подарок икону

Как и нательные крестики, иконы — довольно частый подарок у христиан. Никаких запретов на их дарение не существует. Обычно иконы дарят на крестины, именины, дни рождения и разные церковные праздники. Но важно понимать, что икона не картина, а святой образ, перед которым молятся. Поэтому она не должна восприниматься как показатель роскоши или часть интерьера.

Традиционно на иконах изображают Иисуса Христа, Богоматерь, Святую Троицу, архангелов, святых и события, описанные в Священном писании. У каждого образа есть свое предназначение. Прежде чем приобретать икону, следует изучить ее предысторию, кому и в чем она помогает.

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Большим почитанием у православных пользуются Казанская, Владимирская и Тихвинская иконы Божией Матери. К ним обращаются с молитвой о близких людях, исцелении от болезней, покровительстве и помощи в делах. Главными помощниками и защитниками православного человека также считаются Николай Чудотворец, Георгий Победоносец и Архангел Михаил, которых особо почитали на Руси.

Кроме того, у каждого православного человека есть своей ангел-хранитель — святой, чье имя было дано верующему при рождении. Икону с ликом небесного покровителя чаще всего дарят на именины. Но поскольку сейчас традиция называть новорожденного в соответствии со святцами не так распространена, то можно просто подарить образ святого с именем, которое носит получатель презента.

Ранее «Известия» рассказали, что подарить на крестины ребенку.

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