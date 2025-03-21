Шойгу сообщил Ким Чен Ыну о внимании Путина ко всем договоренностям с КНДР
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе встречи лидером КНДР Ким Чен Ыном 21 марта передал северокорейскому лидеру, что президент России Владимир Путин уделяет самое пристальное внимание реализации всех достигнутых с ним договоренностей.
«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договоренностей», — сказал Шойгу.
Шойгу отметил, что Москва подтверждает готовность следовать положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном, подписанного 19 июня 2024 года.
«В нем заложены базовые принципы развития российско-корейских связей, нацеленных на углубление партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру приоритетных для двух государств направлений», — заявил глава Совбеза РФ.
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