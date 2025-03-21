Названы сроки начала паводков в Ленобласти

Паводки в Ленинградской области начнутся раньше срока на две недели. Об этом заявил глава департамента по взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и судебными органами Михаил Крячек на пресс-конференции в пятницу, 21 марта.

«Половодье ожидается в третьей декаде марта, то есть уже с завтрашнего дня, и в первой декаде апреля. Это на 10–15 дней раньше, чем обычно. Максимальный уровень воды ожидается до метра ниже нормы», — сказал чиновник, его цитату приводит телеканал «78».

Во время паводка могут появиться заторы в нижнем течении реки Паша, в среднем течении реки Оять и на реке Сясь. Это северо-восток региона — Волховский и Лодейнопольский районы.

По словам Крячека, при необходимости будут проводиться ледовзрывные работы, их выполнят профессионалы. Все риски для местных жителей и природных ресурсов учтены.

Ранее в марте в Гидрометцентре рассказали, что после теплой зимы половодье ожидается слабее, чем в 2024 году, но затопления будут. Часть российских рек уже вскрылась ото льда, и пик половодья придется на апрель. Подтопления возможны практически по всей стране.