Партия Порошенко потребовала отчета о возможной передаче АЭС США

Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) потребовала от президента Украины Владимира Зеленского срочно провести встречу с лидерами парламентских фракций для обсуждения ситуации вокруг возможной передачи США украинских атомных станций. Об этом 21 марта сообщила депутат партии Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Европейская солидарность» требует немедленной встречи с Зеленским и отчета министра иностранных дел Андрея Сибиги о ходе переговоров. Потому что украинцы узнают из западных СМИ, что еще из украинской собственности пообещал отдать Зеленский», — написала Геращенко.

Она подчеркнула, что Зеленскому следует ознакомиться с конституцией Украины перед переговорами с Вашингтоном.

«Если предлагают минералы и АЭС, а взамен не просят даже членства в НАТО, то какие могут быть вопросы?» — заключила депутат.

19 марта президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому фактически передать США управление украинскими АЭС. По его словам, это усилило бы защиту санкций.

На следующий день Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной. Американский лидер сделал это заявление после подписания указа об увеличении добычи полезных ископаемых в США.