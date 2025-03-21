Маск пригрозил судом «сливающим фейки NYT» сотрудникам Пентагона

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона, которые «сливают ложную информацию» газете New York Times (NYT). Соответствующий пост американский предприниматель опубликовал 21 марта в аккаунте соцсети Х (бывш. Twitter).

«Я с нетерпением жду судебного преследования тех сотрудников Пентагона, которые сливают заведомо ложную информацию в NYT. Они будут найдены», — заявил Маск.

К своей публикации он прикрепил скриншот сообщения президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее назвал ложью публикацию NYT о том, что Пентагон намерен провести для Маска брифинг по поводу военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.

В декабре прошлого года Маск после наезда автомобиля на толпу в немецком городе Магдебург обвинил агентство Associated Press в пропаганде.