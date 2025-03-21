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Маск пригрозил судом «сливающим фейки NYT» сотрудникам Пентагона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск пригрозил судом сотрудникам Пентагона, которые «сливают ложную информацию» газете New York Times (NYT). Соответствующий пост американский предприниматель опубликовал 21 марта в аккаунте соцсети Х (бывш. Twitter).

«Я с нетерпением жду судебного преследования тех сотрудников Пентагона, которые сливают заведомо ложную информацию в NYT. Они будут найдены», — заявил Маск.

К своей публикации он прикрепил скриншот сообщения президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее назвал ложью публикацию NYT о том, что Пентагон намерен провести для Маска брифинг по поводу военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.

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В декабре прошлого года Маск после наезда автомобиля на толпу в немецком городе Магдебург обвинил агентство Associated Press в пропаганде.

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