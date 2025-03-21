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Эксперты оценили рост цен на загородную недвижимость в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год цена загородного дома в Подмосковье увеличилась на 15%. Об этом рассказали эксперты «Домклик», изучив рынок и выявив ключевые тенденции.

Одной из основных тенденций рынка стал рост стоимости загородного жилья в среднем ценовом сегменте. Наиболее заметный рост зафиксирован в Богородском (+17%), Дмитрове (+16%), Наро-Фоминске (+15%), Раменском (+13%) и в Воскресенске (+12%). В Домодедово и Чехове рост цен составил до 6%. Одновременно наблюдается сокращение предложения: снижение количества выставленных лотов зафиксировано в Дмитрове (-30%), Наро-Фоминске (-26%), Воскресенске (-26%), Раменском (-22%), Домодедово (-18%) и Чехове (-16%).

При этом в городах с высокой концентрацией дорогой недвижимости количество предложений о продаже домов растет: так, в Одинцово, Истре и Красногорске оно увеличилось на 18%, 13% и 7% соответственно. Тем не менее, цены на элитную недвижимость растут даже активнее, чем на дома среднего ценового сегмента.

По стоимости загородной недвижимости с большим отрывом лидируют города, расположенные на небольшом расстоянии в западном направлении от столицы. Это прежде всего Одинцово, Красногорск и Истра. Стандартный дом площадью 150 кв. м в Одинцово, Красногорске и Истре обойдется покупателю в 43,3 млн рублей, 42,5 млн рублей и в 31,5 млн рублей соответственно. Дома на севере и северо-востоке Московской области также отличаются высокими ценами. Так, в Долгопрудном стоимость дома площадью 150 кв. м составит 22,9 млн рублей, в Лобне — 21,2 млн рублей, в Мытищах — 20 млн рублей) и Королев. Третьим дорогим направлением является юго-восточная часть Подмосковья. Здесь выделяются Подольск, Бронницы, Балашиха, Ленинский и Люберцы: цена за дом площадью 150 м2 составит 16-18 млн рублей.


Наиболее бюджетные предложения по покупке дома расположены на востоке Московской области — в городах Шатура, Егорьевск и Орехово-Зуево. Выделяется также город на севере Подмосковья — Талдом. Цена стандартного дома (площадью 150 кв. м) составит 5-6 млн рублей.

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