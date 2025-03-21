В ЦБ России стали поступать жалобы на нарушение банками ипотечного стандарта

В Центробанк начали поступать жалобы от граждан России на нарушение банками ипотечного стандарта. В пресс-службе Банка России сообщили, что обращения на данный момент единичные. Граждане сигнализируют о том, что кредитные организации берут плату застройщика за установление пониженной процентной ставки по договору ипотечного кредита, сообщает телеканал «Известия».

С 1 января действуют ограничения на рискованные схемы. Банкам рекомендованы единые условия ипотеки. С 1 апреля вступит в силу надзорный стандарт. Кредитные организации будут наказывать за несоблюдение положений. На сайте Центробанка будут размещать сведения о нарушителях.

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