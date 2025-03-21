В Кремле рассказали о большом опыте переговорщиков с США от российской стороны

На встрече делегаций России и США, которая запланирована на 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, Москву представят переговорщики с богатым опытом. Об этом 21 марта заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне, 20 марта, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российскую делегацию на консультациях экспертных групп с США возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

«По нашим представителям, которые займутся непосредственно уже экспертными рабочими переговорами в Эр-Рияде в понедельник, — это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы», — сказал Песков.

Он отметил, что представителей на переговорах выбирал президент России Владимир Путин. Песков уверен, что Карасин и Беседа представят РФ на встрече наилучшим образом.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор российского лидера и его американского коллеги Дональда Трампа. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.