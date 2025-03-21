Синоптик посоветовал московским автомобилистам менять резину после 25 марта

Погодные условия позволяет московским автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю после 25 марта. Об этом начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил в пятницу, 21 марта.

«Начиная с 26 марта днем и ночью будет плюсовая температура в столичном регионе, поэтому москвичам уже можно будет переобуться», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

Цыганков добавил, что в столице установилась малооблачная и теплая погода из-за высокого атмосферного давления.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночные морозы в Московском регионе продолжатся до понедельника, 24 марта, пишет «Москва 24».

Синоптик рассказал, что минувшей ночью в районе поселка Черусти температура воздуха составила –3,7 градуса, а холоднее всего было в Мелихово: –4,3 градуса. В Новой Москве температура воздуха опускалась до –3 градусов, отметил Леус.