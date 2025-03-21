Линии раздора

Президент Киргизии Садыр Жапаров сейчас находится с визитом в Баткенской и Ошской областях — регионах, где еще недавно проходила линия конфликта с Таджикистаном. До недавнего времени здесь регулярно вспыхивали вооруженные столкновения, а на прошлой неделе было подписано историческое соглашение, которое должно раз и навсегда разрешить вопрос границы. Количество жертв конфликта только с 2021 года составило не менее 150, 390 человек были ранены, а число эвакуированных — более 150 тыс.

Соглашение между Бишкеком и Душанбе было подписано спустя 23 года переговоров и прямых столкновений. Примечательно, что уже после подписания договора в Бишкеке 14 марта, президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Москву, где решение по границе также оценили положительно. Несмотря на символичность момента, проблемные точки еще остаются. Поэтому возникает вопрос, положит ли этот документ конец конфликтам в зоне киргизско-таджикской границы, а главное, как этот прецедент повлияет на систему региональной безопасности и урегулирование других спорных вопросов в Центральной Азии.

Отметим, что формально точку по границе должны поставить после ратификации документа, которая запланирована на 31 марта на саммите в таджикском Худжанде.

Для регионального сотрудничества это событие действительно ключевое: во-первых, оно завершает длительное противостояние между странами — от прямых стычек пограничных служб до срыва нормальных дипломатических связей и авиасообщения; во-вторых, начиная с прошлого года в регионе активизировалась региональная кооперация, поэтому понимание того, что нужно мирно сосуществовать и решать проблемы сообща — сейчас как никогда актуально.

Новая страница в отношениях Киргизии и Таджикистана буквально закрыла прошлые проблемы в лице 984 км двусторонней границы с недемаркированными участками. Граница включает в себя сложную сеть анклавов и эксклавов, которые буквально создают чересполосицу: по одной стороне дороги таджикская деревня, а по другой — киргизская. Получается так, что доступ к воде, транспортной инфраструктуре, энергетике как игра в вышибалы: если у одной стороны есть вода, то у другой ее, скорее всего, не будет.

Географически эти спорные территории лежат на пересечении Баткенской и Ошской областей Киргизии и Согдийской области, а также районов республиканского подчинения в Таджикистане. Участками, где граница наиболее проблематична, считаются два таджикских села Ворух и Лолазор и киргизское село Ак-Сай. Из того, что уже проделано по обмену территориями, известно: Таджикистан получил киргизское село Достук (отдав взамен аналогичные размеру села 91 га), к которому отошли еще 30 га в качестве компенсации за инфраструктуру. Общее количество обмененных территорий составляет порядка 142 га в зависимости от стороны.

Кроме разрешения проблем на земле, завершение процесса демаркации и ратификация соглашения по границе важны в более широком контексте. Для этого региона характерна высокая плотность населения, где основную массу составляют молодые люди — любая напряженность рождает вызов, которое юное население сразу подхватывает. И это относится не только к юношескому духу сопротивления, но и к увлечению радикальными идеями, которые в регионе распространяют различные ячейки, например, подразделения ИГИЛ-Хорасан или «Джамаати Ансоруллох» (признанные террористическими и запрещенными в РФ). Поэтому такая бесконтрольная территория становится серой зоной, где распространяются опасные идеи и нелегальные товары. Речь идет не только о наркотрафике — так называемом «северном или шелковом маршруте», но и о торговле людьми, контрафакте, на котором зарабатывают целые преступные сети и радикальные организации.

Решение вопроса границы — это выступление против преступных группировок, которые кормятся благодаря этой серой зоне. Для Киргизии и Таджикистана контроль над границей означает гарант собственной безопасности, кроме того, для таджикской стороны этот фактор особенно остро чувствуется в связи с ожидаемым транзитом власти.

Для ОДКБ, в которой в этом году председательствует Киргизия, устранение этого фактора дестабилизации должно способствовать повышению уровня региональной безопасности. Именно поэтому процесс урегулирования находится под контролем представителей силовых ведомств. Россия положительно оценивает пограничное урегулирование, учитывая, что ликвидация серых зон позволит усилить контроль над миграционными потоками из региона.

После обеспечения безопасности границы будут открыты новые возможности в формате единой транспортной инфраструктуры и развития экономических проектов. Например, в регион может вернуться совместный с Южной Азией энергетический проект — CASA-1000, а также появится возможность наладить грузопоток в рамках проекта «Пояс и путь» и азербайджанского Среднего коридора. Эти же инициативы будут способствовать включению Афганистана. Но процесс демаркации не завершился, поэтому вероятность возникновения конфликтов в этом регионе пока еще присутствует.

Автор — научный сотрудник ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова



Позиция редакции может не совпадать с мнением автора