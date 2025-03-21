В Кремле указали на опасность милитаризации Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что милитаризация Европы — опасная тенденция. Об этом он сказал на брифинге 21 марта, отвечая на вопрос «Известий».

«Милитаризация Европы — это весьма опасная тенденция, она никоим образом не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению атмосферы взаимного доверия», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь уточнил, что подобная милитаризация «не добавляет Европе безопасности».

«Очевидно, что многим европейцам это не нравится, но они практически все следуют в этом мейнстриме», — заключил Песков.

Еврокомиссия (ЕК) 19 марта представила стратегию милитаризации Евросоюза (ЕС) до 2030 года — Белую книгу по обороне, которая включает долгосрочный план по вооружению Украины. Этот оборонный пакет предоставит странам ЕС финансовые инструменты для значительного увеличения инвестиций в производство оружия и военные возможности.