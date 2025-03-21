V Конгресс молодых ученых состоится в ноябре 2025 года

В Москве состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников. В ходе заседания обсуждались этапы подготовки юбилейного, V Конгресса молодых ученых, который состоится 26–28 ноября 2025 года в Научно-технологическом университете «Сириус». Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022–2031 годах.

V Конгресс молодых ученых соберет молодых представителей научного сообщества, лидеров бизнеса, представителей государственных и общественных организаций со всей страны.

«За пять лет Конгресс молодых ученых прочно закрепился в статусе ведущей площадки для обсуждения самого широкого спектра вопросов развития науки и демонстрации ее достижений. Для выработки эффективных мер поддержки науки необходим постоянный диалог научного сообщества с государством и бизнесом, и Конгресс предоставляет возможность услышать молодых ученых и их мнение по вопросам развития науки, а также понять потребности государства и бизнеса в исследованиях и научных кадрах, сформировать запрос для системы образования, определить меры поддержки для разных направлений науки», — сообщил советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.

Программа Конгресса сосредоточится на тематиках научно-технологического развития и роли науки в реализации приоритетов Стратегии научно-технологического развития России, обновленной в 2024 году.

«Конгресс молодых ученых — ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий, катализатор новых проектов. Уникальная площадка, на которой встречаются исследователи, инженеры, технологические предприниматели, руководители госкорпораций и крупных технологических компаний. В повестке — актуальные вопросы, определенные Стратегией научно-технологического развития России: взаимодействие с квалифицированным заказчиком, развитие приборной базы, запуск новых программ и проектов», — сказал заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь Координационного комитета по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский.

Планируется дальнейшее расширение выставки современных российских технологий на площадке Конгресса с привлечением широкого пула научных и промышленных партнеров для демонстрации ландшафта научных и технологических достижений со всей страны.

«Мы проводим большую контентную работу для подготовки Конгресса молодых ученых: собираем и продвигаем истории успеха современных героев российской науки, рассказываем о прорывных разработках и достижениях, запускаем социологические исследования. На площадке V Конгресса будет организована медиастудия, где ученые представят свои исследования, технологические лидеры расскажут о механизмах внедрения разработок в производство, руководители компаний и научных организаций расскажут о мерах поддержки», — добавила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В рамках Конгресса состоятся также мероприятия в контексте празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, посвященные сохранению исторического научного наследия военных лет, а также подвигу ученых и педагогов в годы войны. В частности, Научно-технологический университет «Сириус» представит результаты работы по организации программы высшего и дополнительного профессионального образования по исторической памяти, реализуемой на базе университета в рамках Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.

В преддверии Конгресса состоятся мероприятия-спутники в регионах России, в этом году их проведут Краснодарский край, Тульская и Сахалинская области. Мероприятия-спутники проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов страны. В 2022–2024 годах состоялось 15 мероприятий-спутников, их результаты уже используются на практике — от систем мониторинга лавин до технологий, прогнозирующих цунами.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

Подробная информация — на сайте конгресс.наука.рф