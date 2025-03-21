Уровень воды повысился в реках Курганской области

За минувшие сутки в Курганской области зарегистрирован подъем уровня воды в реках. Прокуратура усилила контроль за оказанием помощи жителям в связи с наступающим половодьем.

На реке Тобол в районе села Звериноголовское вода поднялась на 6 см. Ведется ежедневный мониторинг, подъем воды оценивается как умеренный. В Шадринске река Исеть за сутки поднялась на 15 см. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Прокуратура запустила горячую линию для сообщений о нарушениях прав граждан во время весеннего паводка. Ведомство будет следить за оказанием местным жителям социальной и медицинской помощи.

В Тюменской области синоптики спрогнозировали рекордный паводок на реке Ишим. Уровень воды будет выше средних многолетних значений.