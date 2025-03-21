Более 200 км региональных дорог обновят в Ленобласти

Более 20 км региональных автодорог отремонтируют в Ленинградской области в 2025 году. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, передает телеканал «78» в пятницу, 21 марта.

Среди ключевых объектов — 21-километровый участок трассы Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск, участок трассы Анташи – Ропша – Красное Село протяженностью 12 км, дорога от Мяглово до Всеволожска и дорога от федеральной трассы «Скандинавия» до населенного пункта Поляны.

По словам губернатора, также продолжится ремонт дороги между населенными пунктами Сосново и Запорожское в Приозерском районе и участка в районе Возрождения в Выборгском районе.

Ранее в марте сообщалось, что новый разводной мост через Неву в Петербурге могут ввести в эксплуатацию до завершения строительства всей Широтной магистрали скоростного движения. Мост входит в состав Западного скоростного диаметра.