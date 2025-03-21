СК завершил дело Карпуши, приказавшего обстрелять пляж в Севастополе

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), приказавшего обстрелять пляж в Севастополе. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.

«По одному из таких уголовных дел расследование завершено — обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше», — указано в сообщении.

Согласно данным следствия, 23 июня прошлого года Карпуша приказал своим подчиненным обстрелять пляж на побережье Черного моря в Севастополе. В результате атаки погибли мирные жители, среди которых было двое детей, еще 129 человек получили ранения.

СК России сообщил, что Карпуша объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.

В ведомстве 16 марта возбудили уголовное дело о террористическом акте по факту мародерства и убийств мирных жителей Курской области со стороны ВФУ. Установлено, что украинские боевики разграбили имущество и убили трех мирных жителей в селе Казачья Локня Суджанского района не позднее февраля текущего года.