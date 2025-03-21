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Как работать за компьютером, чтобы не навредить осанке

Офисным работникам рассказали, как сохранить осанку при работе за компьютером
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Длительная работа за компьютером наносит вред всему организму. Но в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат, что чаще всего проявляется в виде нарушения осанки. Снизить нагрузку на спину позволяет правильная организация рабочего места и простые упражнения, которые можно выполнять на рабочем месте. О том, как работать за компьютером, чтобы не навредить осанке, рассказывают «Известия».

Чем опасен сидячий образ жизни

Согласно опросам, многие офисные работники проводят за компьютером по 8–10 часов в день. Чаще всего они жалуются на ухудшение зрения, боли в спине, шее и пояснице. Однако низкая двигательная активность может привести к более серьезным последствиям.

Долгое нахождение в одном положении опасно тем, что приводит к застою крови и нарушению кровообращения. От этого наибольшему риску подвергаются вены, суставы и вся сердечно-сосудистая система. Также отсутствие физической нагрузки сказывается на нервной системе, что может проявляться в ухудшении настроения и общего самочувствия.

Помимо этого, долгое сидение за компьютером негативно отражается на мужском здоровье. Врач-уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев рассказал «Известиям», что при сидячем образе жизни у мужчин нарушается циркуляция крови в области малого таза. В результате повышается риск развития воспалительных процессов предстательной железы, простатита и нарушения потенции.

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Как правильно организовать рабочее место

Организуя рабочее место, первое на что нужно обратить внимание — это освещение, так как наибольшая нагрузка ложится именно на органы зрения. Недостаток света приводит не только к их ухудшению, но и влияет на шейный отдел позвоночника, что чревато головными болями и болью в шее.

Не меньшее значение имеет правильно подобранный стол. Он должен иметь просторную рабочую поверхность, чтобы была возможность свободно положить руки, а его высота соответствовать параметрам человека. Монитор необходимо установить на расстоянии 60–70 см до глаз и симметрично относительно тела. Смещение вправо или влево провоцирует перекос, что в будущем может привести к искривлению осанки.

И, наконец, особое внимание следует уделить компьютерному креслу. Врачи рекомендуют выбирать не статичный стул, а крутящееся кресло на колесиках с анатомическим эффектом. Спинка должна повторять изгибы позвоночника. Это позволит избежать неподвижности в пояснице. Хорошо если он оснащен подголовником, валиком под поясницу и регулируемой спинкой, которую можно фиксировать в разных положениях. Это позволит менять позу в течение дня, снизив нагрузку на позвоночник.

А вот работать полулежа в мягком кресле или на диване, а также расположив ноутбук на коленях, врачи не советуют. В такой ситуации больше всего страдает шейный отдел позвоночника. При длительном нахождении в подобном состоянии нарушается кровоток мозга, как следствие — возникает головная боль и повышается давление. Помимо этого, следует избегать позы нога на ногу, чтобы предотвратить проблемы с венами.

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Простые упражнения для красивой осанки

Главное правило работы за компьютером — не сидеть более двух часов в неподвижном состоянии. Периодически нужно делать перерыв на небольшую разминку, посвятив ей 10-15 минут.

Снять мышечное напряжение помогают наклоны в стороны, вращение плечами, поясничные прогибания с вытянутыми вверх руками, сведение лопаток и другие несложные упражнения, которые можно делать в офисе. Даже пятиминутная гимнастика поможет избавиться от дискомфортных ощущений в области спины и сохранить красивую осанку.

Также важно уделить внимание физическим нагрузкам вне работы. Следует как можно больше ходить пешком, пользоваться лестницами вместо лифтов, носить рюкзак вместо сумки. Хорошо укрепить спину помогают и специальные тренажеры, в том числе обычный турник. Врачи рекомендуют подтягиваться несколько раз в день или просто повисеть на нем, пока держат руки.

При искривлении осанки и таких симптомах, как боли в спине, онемение или «стреляющие» боли в конечностях необходимо обратиться к врачу-ортопеду или неврологу.

Ранее «Известия» рассказали, как уберечь глаза при работе за компьютером.

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