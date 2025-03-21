Локальные проекты «Ты в игре» выходят на международный уровень

По итогам 2024 года 56%, или 70 млн, жителей России регулярно тренировались и занимались спортом. Региональные инициативы играют ключевую роль в этом росте. На всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» эти инициативы конкурируют за победу в номинации «Масштаб», которая стала третьей по популярности с более чем 1 тыс. заявок, поданных с начала пятого сезона.

Самым распространенным форматом мероприятий в этой категории являются соревнования по различным видам спорта (от керлинга до хоккея, от автоспорта до футбола) на различных уровнях, включая федеральный, а также массовые забеги, заплывы и лыжные гонки. Однако существуют и другие интересные проекты, которые становятся традиционными и могут привлечь более широкий круг участников. Например, фестиваль спортивного ориентирования «Камни Карельского перешейка» проходит уже 14 лет в районе города Выборга в Ленинградской области. Спортсмены принимают участие в многодневных соревнованиях для детей и взрослых любого возраста и уровня подготовки, включая ночную эстафету для взрослых «Пирамида» и детскую «Каменюкола».

Кроме того, в рамках фестиваля организуются лекции по основам спортивного ориентирования, вопросам травматизма, спортивному питанию, мастер-классы со специальными упражнениями для бегунов, а также разбор дистанций профессиональными спортсменами. Как отмечают организаторы, фестиваль для многих гостей — это не просто соревнования, а возможность ощутить единство с людьми, разделяющими схожие интересы, и передать традиции из поколения в поколение.

Что касается масштаба, количество участников исчисляется тысячами: в 2024 году в фестивале участвовали 3200 спортсменов из 41 региона, а в текущем году организаторы ожидают уже более 3500 человек из 43 регионов России.

Еще один масштабный фестиваль с большим набором активностей проводят в городе Ельце Липецкой области. Речь о проекте «Молодежь 48: сила — в единстве!». У проекта две важные составляющие: спорт и патриотизм. Целевая аудитория здесь — дети и молодежь в возрасте от 8 до 35 лет, но только из региона. В рамках фестиваля проходят соревнования по мини-футболу, стритболу, волейболу, настольному теннису, лазертагу, мероприятия спортивно-патриотической направленности (квест-игра «Зарница», которая включает встречу «Привал у костра» с участником СВО, военно-патриотическая игра «Катюша»), физкультурно-оздоровительная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Здесь каждый первый», семейная спортивная суббота и др. Несмотря на то что проект рассчитан на жителей Липецкой области, в фестивале «Молодежь 48: сила — в единстве!» приняли участие 1737 человек, и это далеко не предел!

В Тюменской области авторы инициативы «Самый подготовленный человек» решили расширить свои масштабы не только за счет увеличения количества участников, но и за счет охвата на международном уровне. В 2021 году в соревнованиях участвовали 49 человек из 15 субъектов Российской Федерации в возрасте от 18 до 36 лет, а через год количество участников возросло до 200, что потребовало проведения мероприятий в течение двух дней. В 2023 году в связи с увеличенным числом желающих проведен онлайн-отбор, в котором приняли участие более 700 человек из более чем 50 регионов в возрасте от 14 до 53 лет. В финале, который проходил одновременно на двух площадках, участвовали 300 человек. В прошлом году за звание самого подготовленного боролись 350 финалистов, включая представителей Беларуси, Казахстана и Мексики.

Этот год станет для проекта настоящим прорывом на международной арене: согласие на участие уже дали атлеты из Китая, Ирака, Ирана, Сербии, Беларуси, Египта, ОАЭ и других стран. По словам организаторов, мероприятие посетит двоюродный брат наследного принца эмирата Фуджейра, президент Федерации бодибилдинга и фитнеса ОАЭ Абдулла бин Хамад бин Саиф Аль-Шарки.

Примеров таких массовых мероприятий сотни и тысячи по всей стране. Благодаря всероссийскому конкурсу спортивных проектов «Ты в игре» эти инициативы получают возможность заявить о себе на более широкую аудиторию и привлечь еще больше участников, превращаясь из небольших локальных событий в мероприятия мирового масштаба.

Прием заявок для участия в пятом сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 31 марта 2025 года.