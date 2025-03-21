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В Москве установят мемориальную доску Герою РФ Андрею Волоскову

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Фото: официальный портал мэра Москвы
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В Москве установят мемориальную доску Герою Российской Федерации Андрею Алексеевичу Волоскову. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Табличка появится на стене дома, где жил гвардии лейтенант. Здание находится на улице Полины Осипенко.

Андрей Волосков окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Затем он участвовал в специальной военной операции на территории Украины. За мужество и отвагу ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

В феврале сообщалось, что на Сиреневом бульваре, улице Скульптора Мухиной и в Поповом проезде установят мемориальные доски трем Героям РФ. «Увековечим память участников специальной военной операции генерал-лейтенанта Романа Владимировича Кутузова, младшего лейтенанта Ивана Валерьевича Подъяблонского и гвардии лейтенанта Ивана Сергеевича Шамшеева», — рассказал Собянин.

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