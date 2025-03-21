В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность трех криптоферм

В Карачаево-Черкесии правоохранительные органы выявили три криптофермы, владельцы которых занимались хищением электроэнергии. Об этом 21 марта сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Так, организатор криминальной схемы причинил энергоснабжающей компании материальный ущерб в особо крупном размере. Согласно установленным данным, злоумышленник арендовал нежилое помещение, в котором установил оборудование для майнинга криптовалюты. Всего там работали 186 устройств. При этом в систему учета электроэнергии были внесены изменения для ее бесконтрольного использования. Общая сумма ущерба составила 4 млн 168 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметила Волк.

Кроме того, позже оперативники нашли еще две майнинговые фермы: одну под землей на арендованном участке, а другую — на животноводческой ферме. По этим фактам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

В январе крупная майнинг-ферма, которая незаконно использовала электроэнергию и причинила ущерб более чем на 180 млн рублей, была обнаружена в Махачкале. Уточняется, что объем украденной электроэнергии составил 27 млн кВт·ч, в связи с этим некоторые жители Дагестана длительное время оставались без света. Денежный ущерб составил 180 млн рублей.