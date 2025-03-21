Путин поздравил с Наврузом ряд лидеров стран СНГ и Ирана
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления по случаю весеннего праздника Навруз лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер также попросил передать в светлый праздничный день наилучшие пожелания всем гражданам всех указанных государств.
«В поздравлениях лидерам Владимир Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнерства будут и далее успешно развиваться на благо наших дружественных народов», — отмечено в Telegram-канале Кремля.
Также российский лидер направил поздравления с этим праздником верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану.
В этот же день Путин поздравил зимбабвийку Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Президент указал на уникальный опыт Ковентри и ее заинтересованность в продвижении благородных олимпийских идеалов, что будет способствовать ее успешной работе на новом посту.