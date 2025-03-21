СМИ рассказали о реакции Киева на идею США взять под контроль украинские АЭС
Идея администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские АЭС «застала Киев врасплох». Об этом 20 марта сообщила газета The Washington Post (WP).
«Инфраструктура ядерной энергетики не была включена в предыдущие переговоры о соглашении о доступе США к критически важным полезным ископаемым», — заявил бывший заместитель министра энергетики Украины Алексей Рябчин.
19 марта Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически передать США управление украинскими АЭС. По его словам, это усилило бы защиту санкций.
На следующий день Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной. Американский лидер сделал это заявление после подписания указа об увеличении добычи полезных ископаемых в США.