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СМИ рассказали о реакции Киева на идею США взять под контроль украинские АЭС

WP: идея США взять под контроль украинские АЭС «застала Киев врасплох»
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Идея администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские АЭС «застала Киев врасплох». Об этом 20 марта сообщила газета The Washington Post (WP).

«Инфраструктура ядерной энергетики не была включена в предыдущие переговоры о соглашении о доступе США к критически важным полезным ископаемым», — заявил бывший заместитель министра энергетики Украины Алексей Рябчин.

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19 марта Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически передать США управление украинскими АЭС. По его словам, это усилило бы защиту санкций.

На следующий день Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной. Американский лидер сделал это заявление после подписания указа об увеличении добычи полезных ископаемых в США.

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