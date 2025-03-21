В Госдуме предложили Трампу лично посетить Россию и увидеть ее достижения
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу лично посетить Россию, чтобы узнать о ее достижениях.
«Дональду Трампу следует посетить Россию, чтобы лучше понять ментальность нашего народа, увидеть ее красоты и достижения», — сказал он 21 марта «РИА Новости».
По словам парламентария, визит в Россию поможет американскому лидеру осознать, что страна представляет собой нечто большее, чем просто важная территория. Он отметил, что настоящая ценность российского государства заключается в его честных, добрых и милосердных людях.
Шеремет также отметил, что западные страны долгое время создавали негативный имидж России, а визит Трампа может стать шагом к преодолению политики ненависти, направленной против россиян, добавила «Газета.Ru».
20 марта Трамп заявил, что США нужно иметь хорошие отношения с Россией, так как у нее самая большая и очень ценная территория, богатая полезными ископаемыми. По его словам, если Вашингтон восстановит экономические отношения с Москвой, это может ослабить связи РФ с Китаем.