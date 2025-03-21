Депутат Бессараб рассказала об условиях досрочного выхода на пенсию
Граждане, которые работают при нормальных условиях труда, могут выйти на пенсию досрочно при длительном трудовом стаже. Об этом 21 марта сообщила член комитета Государственной думы (ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Мужчины [могут уйти на пенсию] при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше чем за два года до наступления общеустановленного возраста», — рассказала она в беседе с Lenta.Ru.
При наличии указанного стажа женщина может выйти на пенсию в 58 лет, пояснила Бессараб.
Ранее, 18 марта, депутат ГД Сергей Гаврилов рассказал, что необходимо контролировать верность подсчета рабочего стажа, чтобы добиться увеличения пенсии. Важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством, добавил он.