Средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Крымом
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Около 07:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в Telegram-канале министерства.
Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь над регионами РФ были уничтожены 43 дрона ВСУ. Так, 34 беспилотника были сбиты над территорией Волгоградской области, по четыре — над Ростовской и Курской областями, один — над Белгородской.