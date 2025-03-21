Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь
Общество
Мошенники стали использовать имена российских звезд для обмана россиян
Мир
«Коалиция желающих» отказалась от идеи разместить сухопутные войска на Украине
Армия
Разведчики Южной группировки войск поразили три пункта управления украинских БПЛА
Мир
Bild узнала о возможности передачи «Северного потока – 2» США для поставок газа в ФРГ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием Зеленского 27 марта
Мир
Трамп пообещал до 20 лет тюрьмы участникам саботажей против Tesla
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали группу мирных жителей в ДНР
Мир
Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек
Мир
Лидеры ЕС нашли способ противодействовать Орбану и его блокировке помощи Киеву
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Мир
NYT сообщила о планах Пентагона открыть Маску планы США на случай войны с Китаем
Мир
Трамп поручил составить список земель с месторождениями полезных ископаемых
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Мир
Reuters узнало об одобрении США продажи высокоточных ракет Саудовской Аравии
Сюжет:

СМИ сообщили о желании боевиков ВСУ заключить мир с Россией

El Pais: часть боевиков ВСУ выступила за заключение мира с РФ
0
EN
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Часть боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступила за прекращения огня и заключение мира с Россией. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что люди умирают», — сказал изданию один из украинских военных.

Также пехотинец ВСУ Александр заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте.

Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине
За 2,5 часа лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в сфере спорта

В ноябре 2024 года сообщалось, что 52% украинцев выступают за заключение мирного договора с РФ в ближайшее время. Согласно данным опроса, люди устали от продолжающегося конфликта, а будущее страны остается неясным.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025