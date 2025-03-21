СМИ сообщили о желании боевиков ВСУ заключить мир с Россией
Часть боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступила за прекращения огня и заключение мира с Россией. Об этом сообщила испанская газета El Pais.
«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что люди умирают», — сказал изданию один из украинских военных.
Также пехотинец ВСУ Александр заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте.
В ноябре 2024 года сообщалось, что 52% украинцев выступают за заключение мирного договора с РФ в ближайшее время. Согласно данным опроса, люди устали от продолжающегося конфликта, а будущее страны остается неясным.