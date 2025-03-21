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В 11 регионах РФ из-за паводка затопило 107 домов и 310 приусадебных участков
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В 11 регионах РФ из-за паводка затопило 107 домов и 310 приусадебных участков

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Фото: МЧС России
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В результате паводка в 11 регионах России вода проникла в 107 жилых домов и на 310 приусадебных участков. Об этом 21 марта сообщило МЧС России.

«В 11 субъектах остаются затопленными: 107 жилых домов, 310 приусадебных участков, 48 низководных мостов, 39 участков автодорог», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным министерства, за последние сутки удалось освободить от воды 21 жилой дом и 81 дачный участок, а также 209 приусадебных территорий, восемь низководных мостов и пять автодорог.

В настоящее время специалисты продолжают проводить превентивные меры и мониторинг ситуации, включая использование беспилотников. В зонах подтопления организованы лодочные переправы, также осуществляется доставка продуктов и предметов первой необходимости для пострадавших.

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Низководный мост через реку Орь в районе села Урпия Оренбургской области 20 марта закрыли для движения в связи с затоплением. На территории выставили запрещающие дорожные знаки. Из-за паводка пришлось сократить один из автобусных маршрутов.

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