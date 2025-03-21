Прокуратура просит возбудить дело после уничтожившего дома в Приморье пала

Прокуратура в Приморье после крупного пала, уничтожившего дома в селе Авангард, просит возбудить уголовное дело о халатности ответственных лиц администрации муниципального округа Партизанск. Об этом 21 марта сообщили в правоохранительном органе.

«Надзорное ведомство в орган предварительного расследования направило материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — указано в Telegram-канале.

По итогам проверки выяснилось, что сотрудники администрации Партизанска ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по уборке территории от сухой растительности и мусора. В результате пожаром был уничтожен как минимум один жилой дом, три нежилых помещения и три хозяйственные постройки. Кроме того, повреждения получили не менее двух эксплуатируемых зданий.

Прокуратура отметила, что результаты рассмотрения ходатайства о возбуждении уголовного дела находятся под контролем.

В Приморье 20 марта произошел масштабный пожар: на площади 3 тыс. кв. м загорелась сухая растительность. Возгоранием уничтожен жилой дом, еще два дачных домостроения повреждены. Позже пожар ликвидировали.