Трава загорелась около двух СНТ на правобережье Красноярска
В районе Кузнецовского плато, расположенного на правом берегу Красноярска, загорелась трава. Об этом 21 марта сообщило МЧС России.
«Площадь пожара составила 5 га. Существовала угроза двум садовым товариществам: «Рассвет» и «Заря», — указано в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС Красноярского края, в настоящее время возгорание ликвидировали. На месте происшествия работали 32 специалиста и восемь единиц техники.
В Приморье 20 марта произошел масштабный пожар: на площади 3 тыс. кв. м загорелась сухая растительность. В результате возгорания уничтожен жилой дом, еще два дачных домостроения повреждены. Позже пожар ликвидировали.