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Синоптик спрогнозировал ночные морозы в Московском регионе до понедельника

Синоптик Леус: в столичном регионе сохраняются ночные морозы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ночные морозы в Московском регионе продолжатся до понедельника, 24 марта. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ночные отрицательные температуры в регионе сохранятся до понедельника, затем на некоторое время заморозки прекратятся», — написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что минувшей ночью в районе поселка Черусти температура воздуха составила –3,7 градусов, а холоднее всего было в Мелихово с –4,3 градусами. В Новой Москве температура воздуха опускалась до –3 градусов, отметил Леус.

Уточняется, что в центральной части Москвы и в западных районах Подмосковья температура была плюсовой.

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Ранее в этот же день из данных сервиса «Яндекс Погода», с которыми ознакомились «Известия», стало известно, что в выходные, 22 и 23 марта, москвичей ожидает преимущественно ясная погода. В оба дня осадков не ожидается. В Москве температура утром составит 0 градусов, днем сохранится на уровне +2…+4, а к ночи опустится до –1…–2.

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