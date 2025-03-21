Лидеры ЕС нашли способ противодействовать Орбану и его блокировке помощи Киеву

Европейские лидеры нашли способ противодействовать Венгрии в вопросе поддержки ключевых политических позиций по Украине. Об этом в четверг, 20 марта, пишет издание Politico.

Президенты и премьер-министры стран блока встретились в четверг в Брюсселе, чтобы подписать ряд новых обязательств — от экономической конкурентоспособности до финансовых рынков.

«Однако самым острым вопросом, как всегда, является оказание поддержки Украине, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно выступает против любых усилий по увеличению военной помощи или ускорению процесса подачи заявки страны на вступление в ЕС», — говорится в материале издания.

Правила обычно требуют, чтобы все 27 стран ЕС согласовали совместное заявление. Однако, когда Венгрия попыталась сорвать предложения ЕС по заполнению пробела, образовавшегося из-за прекращения американской помощи Киеву, его с одобрением остальных 26 стран приложили к другим резолюциям, которые были единогласно одобрены.

«Заявление по Украине сегодня будет выпущено в качестве приложения от имени 26. Это новая норма. И она полезна, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами», — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

15 марта Орбан заявил о намерении ЕС «колонизировать» Украину. По словам венгерского премьер-министра, европейские лидеры считают, что Киев должен продолжить конфликт и в результате сможет получить членство в ЕС, за которое, как он отметил, европейцам «еще придется расплачиваться».