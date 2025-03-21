Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Общество
Мошенники стали использовать имена российских звезд для обмана россиян
Мир
«Коалиция желающих» отказалась от идеи разместить сухопутные войска на Украине
Армия
Разведчики Южной группировки войск поразили три пункта управления украинских БПЛА
Мир
Bild узнала о возможности передачи «Северного потока – 2» США для поставок газа в ФРГ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал Трампа продемонстрировать готовность к миру
Мир
Трамп пообещал до 20 лет тюрьмы участникам саботажей против Tesla
Общество
В Люберцах шесть человек задержали за незаконную организацию азартных игр
Мир
Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек
Мир
Лидеры ЕС нашли способ противодействовать Орбану и его блокировке помощи Киеву
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Мир
NYT сообщила о планах Пентагона открыть Маску планы США на случай войны с Китаем
Мир
Трамп поручил составить список земель с месторождениями полезных ископаемых
Общество
В 11 регионах РФ из-за паводка затопило 107 домов и 310 приусадебных участков
Общество
Замглавы подмосковной Дубны обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

В РФ создали улучшающие приживаемость имплантатов полимерные биопленки

0
EN
Фото: пресс-служба СФУ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) протестировали несколько разновидностей биополимерных пленок, которые могут применяться для изготовления имплантатов в хирургии. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В кости к нам: в РФ созданы первые имплантаты из российских биополимеров
Чем отечественные материалы для стоматологии выгодно отличаются от иностранных

В ходе исследования специалисты выделили те виды, которые будут способствовать ускоренному формированию новых тканей в организме человека, вызывая при этом минимальную реакцию на инородное тело.

«Биополимер создают бактерии. В зависимости от того, чем мы кормим эти микроорганизмы, получаем полимеры различного состава», — рассказала «Известиям» соавтор исследования, младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых биоматериалов, ассистент кафедры медицинской биологии СФУ Галина Рыльцева.

Ученым нужно было создать наиболее природоподобную структуру с той пористостью, кристалличностью, рельефом, которые в наибольшей степени поспособствуют нарастанию клеток и формированию здоровой ткани вокруг имплантата, попутно снижая воспаление.

Испытания проводились на культуре клеток, в дальнейшем пленки из биополимера с различным рельефом поверхности пройдут проверку на живых организмах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 21 марта, в 10:00:

Рельеф костности: инновационные биопленки ускорят приживаемость имплантатов

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025