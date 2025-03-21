В РФ создали улучшающие приживаемость имплантатов полимерные биопленки
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) протестировали несколько разновидностей биополимерных пленок, которые могут применяться для изготовления имплантатов в хирургии. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
В ходе исследования специалисты выделили те виды, которые будут способствовать ускоренному формированию новых тканей в организме человека, вызывая при этом минимальную реакцию на инородное тело.
«Биополимер создают бактерии. В зависимости от того, чем мы кормим эти микроорганизмы, получаем полимеры различного состава», — рассказала «Известиям» соавтор исследования, младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых биоматериалов, ассистент кафедры медицинской биологии СФУ Галина Рыльцева.
Ученым нужно было создать наиболее природоподобную структуру с той пористостью, кристалличностью, рельефом, которые в наибольшей степени поспособствуют нарастанию клеток и формированию здоровой ткани вокруг имплантата, попутно снижая воспаление.
Испытания проводились на культуре клеток, в дальнейшем пленки из биополимера с различным рельефом поверхности пройдут проверку на живых организмах.
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Рельеф костности: инновационные биопленки ускорят приживаемость имплантатов