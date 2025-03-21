Наземные роботы стали активно применять бойцы 1-й Славянской бригады
Бойцы 1-й Славянской бригады 51-й Донецкой армии применяют наземные беспилотные платформы.
Транспортер переднего края «Сюрприз-эвакуация» решает все задачи логистики переднего края, так как обеспечение подразделений на передовой стало опасным из-за вражеских беспилотников.
«Самое опасное — это доставка боеприпасов, продуктов, воды. Боец на линии боевого соприкосновения находится больше чем в километре от ближайшего места со снабжением. И кому-то приходится преодолевать это расстояние груженым, с сумками. В связи с угрозой БПЛА это очень опасно. Однако эти платформы позволяют обеспечить наших бойцов», — рассказал военнослужащий с позывным Соболь.
Для погрузки раненых и вывоза их в сторону тыла на гусеничной платформе открывается борт и фиксируется в разложенном положении, что позволяет разместить и зафиксировать носилки.
В 1-й Славянской бригаде есть несколько вариантов наземных дронов с установленными на них боевыми модулями. Это машины со спаренными пулеметами винтовочного калибра и крупнокалиберным «Утесом», с автоматическим гранатометом АГС и конструкции с различными противотанковыми гранатометами или огнеметами.
Боевые машины подъезжают к опорным пунктам врага на 400–500 м и создают плотность огня, которую не может дать стрелковое отделение.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 21 марта, в 10:00:
Опасные роботы: как на переднем крае в Донбассе работают наземные беспилотники РФ