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Наземные роботы стали активно применять бойцы 1-й Славянской бригады

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Бойцы 1-й Славянской бригады 51-й Донецкой армии применяют наземные беспилотные платформы.

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Транспортер переднего края «Сюрприз-эвакуация» решает все задачи логистики переднего края, так как обеспечение подразделений на передовой стало опасным из-за вражеских беспилотников.

«Самое опасное — это доставка боеприпасов, продуктов, воды. Боец на линии боевого соприкосновения находится больше чем в километре от ближайшего места со снабжением. И кому-то приходится преодолевать это расстояние груженым, с сумками. В связи с угрозой БПЛА это очень опасно. Однако эти платформы позволяют обеспечить наших бойцов», — рассказал военнослужащий с позывным Соболь.

Для погрузки раненых и вывоза их в сторону тыла на гусеничной платформе открывается борт и фиксируется в разложенном положении, что позволяет разместить и зафиксировать носилки.

В 1-й Славянской бригаде есть несколько вариантов наземных дронов с установленными на них боевыми модулями. Это машины со спаренными пулеметами винтовочного калибра и крупнокалиберным «Утесом», с автоматическим гранатометом АГС и конструкции с различными противотанковыми гранатометами или огнеметами.

Боевые машины подъезжают к опорным пунктам врага на 400–500 м и создают плотность огня, которую не может дать стрелковое отделение.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 21 марта, в 10:00:

Опасные роботы: как на переднем крае в Донбассе работают наземные беспилотники РФ

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