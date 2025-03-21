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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести голов

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Российский форвард, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до шести голов, забив свою 889-ю шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии» 20 марта.

У Гретцки 894 гола за 1487 матчей. У Овечкина, пока что занимающего вторую строку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 888 голов за 1487 матчей, пишет «Спорт-Экспресс».

Российский форвард забросил шайбу на 15-й минуте матча.

«Секрет моего броска? Да я сам не знаю!»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — о дружбе с Гретцки, погоне за рекордом и мечте сыграть на Олимпиаде-2026

Ранее, 19 марта, владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис отметил исключительное мастерство Овечкина, назвав его легендой хоккея. Он отметил, что по количеству забитых шайб российский нападающий приближается к рекорду Гретцки, а достижения хоккеиста и его преданность одной команде становятся определяющими аспектами его наследия.

Овечкин рассказал 11 марта «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». В то же время он заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок.

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