Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести голов
Российский форвард, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до шести голов, забив свою 889-ю шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии» 20 марта.
У Гретцки 894 гола за 1487 матчей. У Овечкина, пока что занимающего вторую строку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 888 голов за 1487 матчей, пишет «Спорт-Экспресс».
Российский форвард забросил шайбу на 15-й минуте матча.
Ранее, 19 марта, владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис отметил исключительное мастерство Овечкина, назвав его легендой хоккея. Он отметил, что по количеству забитых шайб российский нападающий приближается к рекорду Гретцки, а достижения хоккеиста и его преданность одной команде становятся определяющими аспектами его наследия.
Овечкин рассказал 11 марта «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». В то же время он заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок.