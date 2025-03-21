Минобороны показало кадры боевой работы ИСДМ «Земледелие» в зоне СВО
Военнослужащие Армии РФ с помощью инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» заминировали тыловой район ВСУ в Харьковской области. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«Получив координаты размещения военной техники и личного состава ВСУ, военнослужащие расчета ИСДМ «Земледелие» выдвинулись к месту выполнения задачи», — заявили в ведомстве.
После прибытия расчет перевел боевую машину в боевое положение, после чего навел инженерную систему и произвел залп 122-миллиметровых боеприпасов. Эта операция позволила сорвать ротацию украинских подразделений в районе.
Примечательно, что действовали бойцы в ночное время суток.
«За всё время боевой работы на СВО военнослужащие данного расчета ИСДМ «Земледелие» уничтожили танк Leopard-2, боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, на минных полях выводились из строя и другие танки, которые находятся на вооружении ВСУ», — рассказали в Минобороны.
18 марта ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ объекты нефтяной отрасли. Также средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 117 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Министерстве обороны.