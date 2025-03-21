Журналист Херш сообщил о планах Трампа превратить Крым в крупный международный курорт
Президент США Дональд Трамп хочет в сотрудничестве с российским руководством сделать Крым международным курортом. Об этом 20 марта заявил американский журналист Сеймур Херш.
«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом России Владимиром] Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — написал он на платформе Substack.
По словам Херша, Донбасс тоже может стать частью этого плана.
13 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристский код центра города комплексно обустроят в Саках до конца текущего, 2025 года. На эти цели потратят 180 млн рублей.