В Ленинградской области на стройке нашли мину времен Великой Отечественной войны
В Ленинградской области при проведении земельных работ обнаружили мину времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает телеканал «78».
«В деревне Романовка при проведении земельных работ для строительства моста на въезде со стороны Гатчины была обнаружена немецкая минометная мина времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
На место находки прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они подтвердили, что мина может быть опасна, после чего вывезли ее для дальнейшей утилизации.
Ранее, 31 июля 2024 года, минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли рядом с Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Ее на дне Зимней канавки обнаружили водолазы Росгвардии во время планового осмотра каналов и рек Петербурга. Изъятый из воды боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили.