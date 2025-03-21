Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова усомнилась в предложенном Трампом перемирии из-за нарушений со стороны Киева
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
Армия
Разведчики Южной группировки войск поразили три пункта управления украинских БПЛА
Мир
Bild узнала о возможности передачи «Северного потока – 2» США для поставок газа в ФРГ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием Зеленского 27 марта
Мир
Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали группу мирных жителей в ДНР
Мир
Макрон и Стармер задумались над альтернативами отправки миротворцев на Украину
Мир
Орбан раскритиковал выступление Зеленского на саммите ЕС
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Армия
Расчет ТОС-2 «Тосочка» уничтожил опорник ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Трамп поручил составить список земель с месторождениями полезных ископаемых
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Мир
Reuters узнало об одобрении США продажи высокоточных ракет Саудовской Аравии

В Ленинградской области на стройке нашли мину времен Великой Отечественной войны

0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Ленинградской области при проведении земельных работ обнаружили мину времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает телеканал «78».

«В деревне Романовка при проведении земельных работ для строительства моста на въезде со стороны Гатчины была обнаружена немецкая минометная мина времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

На место находки прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они подтвердили, что мина может быть опасна, после чего вывезли ее для дальнейшей утилизации.

Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
Он позволит уменьшить риск в работе военных инженеров

Ранее, 31 июля 2024 года, минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли рядом с Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Ее на дне Зимней канавки обнаружили водолазы Росгвардии во время планового осмотра каналов и рек Петербурга. Изъятый из воды боеприпас вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025