СК нашел подозреваемого в убийстве пожилой женщины в Приморье в 2010 году
Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю установили обстоятельства совершенного в 2010 году убийства пожилой женщины. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства убийства 74-летней женщины в квартире дома по улице Кутузова в городе Владивостоке (ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний житель города», — заявили в следкоме.
Было установлено, что подозреваемый проник в квартиру пенсионерки под ложным предлогом с целью убить женщину и похитить из квартиры деньги, которые ему требовались для покупки наркотиков. Однако денег злоумышленник не нашел, поэтому был вынужден снять с трупа золотые украшения.
После совершения преступления он сразу попал в круг подозреваемых, однако предоставил алиби. Как выяснилось спустя годы, это алиби подтвердил близкий для фигуранта дела человек по его же просьбе.
В настоящее время оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления МВД России по Приморскому краю.
«Следователями СКР принято решение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, соответствующее ходатайство направлено в суд», — сообщили правоохранители.
29 января следователи задержали подозреваемых по делу об убийстве 30-летней давности в Приморье. Уточняется, что летом 1995 года во Владивостоке было обнаружено тело 21-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Подозреваемыми в убийстве стали двое его знакомых, однако они ухали из Приморского края и таким образом избежали ответственности.