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СК нашел подозреваемого в убийстве пожилой женщины в Приморье в 2010 году

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Фото: СК РФ
dzen
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Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю установили обстоятельства совершенного в 2010 году убийства пожилой женщины. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства убийства 74-летней женщины в квартире дома по улице Кутузова в городе Владивостоке (ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний житель города», — заявили в следкоме.

Было установлено, что подозреваемый проник в квартиру пенсионерки под ложным предлогом с целью убить женщину и похитить из квартиры деньги, которые ему требовались для покупки наркотиков. Однако денег злоумышленник не нашел, поэтому был вынужден снять с трупа золотые украшения.

После совершения преступления он сразу попал в круг подозреваемых, однако предоставил алиби. Как выяснилось спустя годы, это алиби подтвердил близкий для фигуранта дела человек по его же просьбе.

В настоящее время оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления МВД России по Приморскому краю.

«Следователями СКР принято решение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, соответствующее ходатайство направлено в суд», — сообщили правоохранители.

Долгие поиски: СК раскрыл серию убийств 20-летней давности
Убийцы-«гастролеры» перебирались из региона в регион, чтобы избежать наказания

29 января следователи задержали подозреваемых по делу об убийстве 30-летней давности в Приморье. Уточняется, что летом 1995 года во Владивостоке было обнаружено тело 21-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Подозреваемыми в убийстве стали двое его знакомых, однако они ухали из Приморского края и таким образом избежали ответственности.

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