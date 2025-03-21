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Bloomberg сообщило о планах НАТО потребовать у ЕС и Канады увеличить ВС на 30%

Bloomberg: НАТО планирует попросить у ЕС и Канады увеличить запасы вооружений на 30%
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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НАТО планирует попросить у ЕС и Канады в ближайшие годы увеличить запасы вооружений и оборудования примерно на 30%. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Достижение этих новых уровней потребует огромных финансовых усилий со стороны большинства европейских союзников и Канады, в то время как расходы США не придется менять, заявили чиновники.

«Организация Североатлантического договора реагирует на растущую угрозу со стороны России, а также на стремление президента Дональда Трампа переложить большую часть бремени обороны с США на остальную часть альянса», — говорится в материале.

Уточняется, что новые цели, реализация которых займет от пяти до 15 лет, приведут к значительному усилению европейских и канадских сил в составе НАТО, которые будут меньше зависеть от США.

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NBC News сообщил 6 марта, что американский президент Дональд Трамп рассматривает изменение формата участия США в НАТО. Отмечалось, что это будет означать значительный отход от основного принципа альянса. Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Вашингтон не будет выходить из военного блока.

В январе Трамп заявлял, что не уверен, стоит ли продолжать спонсировать НАТО, поскольку Штаты защищают членов блока, а в ответ не получают помощи. Он отметил, что будет добиваться того, чтобы государства Североатлантического альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП.

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