Жители Суджи рассказали о жизни в оккупации и последствиях атак ВСУ
Жители освобожденного поселка Суджа в Курской области рассказали подробности о жизни под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о последствиях атак украинских боевиков.
«Сейчас поселок возвращается к мирной жизни. Особенно пострадал его центр. Мы видим, что здесь повсюду разбиты стекла. Пострадал даже местный храм», — рассказала о состоянии Суджи после оккупации ВСУ корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.
Местная жительница показала подвал, в котором она пряталась во время обстрела вражеских дронов. Кроме скамеек и фонариков, женщина запаслась кувалдой, чтобы пробить себе выход при обрушении входных стен подвала
Другая местная жительница указала на последствия прилета дрона «Баба-яга». В результате атаки ВСУ женщина лишилась не только целостности сарая, но и машины.
«Это ночью было. Она [«Баба-яга»] тут летала. Палила всё, что можно», — поделилась воспоминаниями местная жительница.
Город Суджа находился под контролем ВСУ в течение 218 суток и был освобожден 12 марта. В настоящее время город продолжает страдать от атак украинских беспилотников. Тем не менее активные боевые действия продолжают идти всего в нескольких километрах от города.