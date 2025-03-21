Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова усомнилась в предложенном Трампом перемирии из-за нарушений со стороны Киева
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием Зеленского 27 марта
Мир
Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной
Мир
В Польше рекомендовали гражданам запастись едой и лекарствами на три дня
Мир
Венесуэла приняла 311 своих мигрантов из Мексики
Мир
Орбан раскритиковал выступление Зеленского на саммите ЕС
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Спорт
Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной РФ перед игрой с Замбией
Мир
Трамп поручил составить список земель с месторождениями полезных ископаемых
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Экономика
В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки
Мир
Глава Евросовета Кошта заявил о годовой утечке капитала из ЕС на €300 млрд
Сюжет:

Жители Суджи рассказали о жизни в оккупации и последствиях атак ВСУ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Жители освобожденного поселка Суджа в Курской области рассказали подробности о жизни под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о последствиях атак украинских боевиков.

«Сейчас поселок возвращается к мирной жизни. Особенно пострадал его центр. Мы видим, что здесь повсюду разбиты стекла. Пострадал даже местный храм», — рассказала о состоянии Суджи после оккупации ВСУ корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Местная жительница показала подвал, в котором она пряталась во время обстрела вражеских дронов. Кроме скамеек и фонариков, женщина запаслась кувалдой, чтобы пробить себе выход при обрушении входных стен подвала

Другая местная жительница указала на последствия прилета дрона «Баба-яга». В результате атаки ВСУ женщина лишилась не только целостности сарая, но и машины.

«Это ночью было. Она [«Баба-яга»] тут летала. Палила всё, что можно», — поделилась воспоминаниями местная жительница.

Свободное пространство: как выглядит очищенная от ВСУ Суджа
Противника в городе уже нет, но в небе над ним очень неспокойно, убедился корреспондент «Известий»

Город Суджа находился под контролем ВСУ в течение 218 суток и был освобожден 12 марта. В настоящее время город продолжает страдать от атак украинских беспилотников. Тем не менее активные боевые действия продолжают идти всего в нескольких километрах от города.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025