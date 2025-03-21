Пациенты указали на дефицит препарата для лечения аутоиммунных заболеваний

В российских медорганизациях перестали выдавать препараты с действующим веществом инфликсимаб, рассказали «Известиям» пациенты с аутоиммунными заболеваниями, в том числе болезнями Бехтерева и Крона.

Они отметили, что трудности с наличием таких лекарств наблюдаются с осени 2024 года.

По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2024 году на рынок вывели 52 тыс. упаковок препаратов с инфликсимабом, что на 46% меньше, чем в 2023 году.

«В 2023 году поставили 96 тыс. упаковок, а в 2022-м — порядка 70 тыс. упаковок», — добавили там.

Также в RNC отметили, что в прошлом году основными поставщиками лекарства с инфликсимабом были российские компании «Фармапарк» и «Биокад». А последние поставки препарата производства американской MSD были в 2023 году.

По данным другой аналитической компании, DSM Group, в госсегмент в 2024 году поступило 59,36 тыс. упаковок препаратов с инфликсимабом, в январе 2025-го — 1,25 тыс. упаковок. Через аптеки в прошлом году продали всего 190 упаковок препарата.

Пациенты отметили, что в аптеках сейчас действительно сложно купить препараты с инфликсимабом. Хотя ранее, по их словам, несмотря на отсутствие лекарства в больницах, его можно было там купить.

«Известия» проанализировали данные аптечных агрегаторов и убедились, что сейчас препараты с инфликсимабом недоступны в аптеках минимум 69 регионов.

В «Биокаде», единственной компании-производителе препаратов с инфликсимабом, которая ответила на запрос редакции, сообщили, что из-за санкционных ограничений пересмотрели «модели обеспечения производства некоторыми видами сырья, необходимыми для выпуска препарата инфликсимаб, что привело к вынужденным изменениям и смещению графика производства лекарства».

Там также добавили, что пока не могут дать точный прогноз по доступности лекарства.

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Мать лечения: в России не хватает препарата от аутоиммунных заболеваний