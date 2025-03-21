Премьер Сербии попросил помощи у России в расследовании по «звуковой пушке»
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой задействовать российских следователей к расследованию мартовских событий в Белграде. Об этом сербский премьер сообщил 20 марта.
«Я направил письмо премьер-министру Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину, в котором по инициативе президента Сербии Александра Вучича попросил Россию, как нашего стратегического партнера и братскую страну, включить свои следственные и охранные органы в процесс установления полной правды о событиях 15 марта», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
По его мнению, российские спецслужбы могут оказать несоизмеримую помощь в опровержении той информации, которую распространяет оппозиция, обвиняющая власти страны в применении «звуковой пушки».
Ранее, 19 марта, Вучич заявил, что уйдет в отставку, если подтвердится информация о применении сотрудниками полиции «звуковой пушки» на протестах в Белграде.
До этого, 17 марта, Вучевич сообщил, что страна готова привлечь российские и американские спецслужбы к расследованию якобы применения сотрудниками правоохранительных органов «звуковой пушки» на протестах.