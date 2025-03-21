Вершинин рассказал о связи победы СССР во Второй мировой и создания ООН
Как держава, внесшая наиболее весомый вклад в Великую Победу, Советский Союз сыграл определяющую роль в учреждении и становлении Организации Объединенных Наций в 1945 году, напомнил в интервью «Известиям» замглавы МИД Сергей Вершинин.
«Важно упомянуть, что юбилей ООН неразрывно переплетен с другой вехой общечеловеческого значения — 80-летием Победы во Второй мировой войне. Именно героический подвиг миллионов солдат и простых граждан СССР, а также других государств антигитлеровской коалиции проложил путь к рождению организации», — рассказал дипломат.
Так, именно на основе советских предложений были утверждены модальности функционирования организации.
«26 июня 1945 года в ходе конференции в Сан-Франциско на тот момент посол СССР в США Андрей Громыко поставил подпись под Уставом ООН, в результате чего Советский Союз стал одним из ее основателей», — подытожил он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Вершинина «Известиям»:
«Россия сознает свою особую ответственность за будущее ООН»