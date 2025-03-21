Орбан раскритиковал выступление Зеленского на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Евросоюзе (ЕС). Соответствующее заявление 20 марта политик сделал в видеообращении в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).

«Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто [Украина] находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — заявил Орбан.

Он отметил, что Зеленский вел диалог явно «не в дружеской манере». При этом сам венгерский лидер якобы пытался убедить остальных участников мероприятия «не пускаться в военные авантюры», а поддержать планы по мирному урегулированию, которые предлагает президент США Дональд Трамп.

Орбан также напомнил о скором проведении среди населения голосования о том, стоит ли принимать Украину в ЕС или нет.

«И как бы президент Зеленский нас ни призывал, хоть стоя на голове, пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его в этом поддержать», — заключил он.

Ранее, 19 марта, Орбан указал на политику двойных стандартов по отношению к государствам — членам Евросоюза (ЕС), а также призвал отстранить «либеральную элиту» от власти. Он также указал на недопустимость вмешательства ЕС во внутренние дела суверенных государств.