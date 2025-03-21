Постпред Ульянов прокомментировал желание ЕС добиться мира на Украине через силу
Идея Евросоюза (ЕС) добиться мира через силу напоминает анекдот. Об этом 20 марта сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он осудил воинственные заявления и угрозы ЕС предпринять рискованные действия.
«Это напоминает советский анекдот: и пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — написал он в своем Telegram-канале.
14 марта Euractiv сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) намерены создать добровольный фонд военной помощи Украине в размере €20–40 млрд для обхода вето Венгрии. Уточнялось, что каждая страна будет вносить свой вклад в фонд в зависимости от своего «экономического веса». При этом ЕС будет считать своим вкладом €1,9 млрд прибыли от замороженных российских активов.