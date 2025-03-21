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Рядовой Григорий Левченко с группой минировал десантно опасные участки в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Старший лейтенант Арман Гусманов командовал экипажем танка в составе бронегруппы и участвовал в обороне во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России в пятницу, 21 марта, рассказали о подвигах военнослужащих армии РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе боя экипаж Гусманова сумел ликвидировать более 20 украинских военнослужащих, что значительно снизило наступательные возможности ВСУ. Во время сражения танк получил повреждение и остановился после удара дрона-камикадзе. Однако Гусманов, несмотря на опасность повторной атаки, израсходовал боекомплект, самостоятельно произвел починку техники и своим ходом вывел танк в район эвакуации.

Также в Минобороны РФ отметили профессионализм рядового Григория Левченко, который проводил установку минно-взрывных заграждений, а также выполнял задачи по фортификационному оборудованию позиций российских войск.

Левченко вместе с инженерно-саперной группой в заданном участке местности в течение трех часов минировал десантно опасные участки и танкоопасные направления, а также оборудовал противотанковые и противопехотные минные поля. В течение этого времени их пытались атаковать артиллеристы ВСУ и украинские беспилотники. Несмотря на угрозу, Левченко с группой завершили минирование путей, что в дальнейшем позволило остановить ВСУ и не дать противнику прорвать оборону.

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Ранее, 20 марта, в Минобороны сообщали, что старший лейтенант Дмитрий Галицкий командовал штурмовым подразделением и получил задачу захватить опорный пункт ВСУ. В ходе боя Галицкий был ранен, однако вернулся на помощь штурмовикам сразу после получения медицинской помощи. В результате опорный пункт перешел под контроль российской армии.

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